Jetzt ist es offiziell: In absehbarer Zeit wird es neuen Stoff von Foo Fighters geben. Das hat Bandboss Dave Grohl kürzlich höchstpersönlich vermeldet — und zwar beim Konzert der Gruppe vergangenes Wochenende in Launceston auf Tasmanien. Vor dem Song ‘Exhausted’ plauderte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger aus, dass es „ein ganzes neues Album mit Songs“ gibt, „die wir vor Kurzem fertiggestellt haben“.

Nicht mehr lange

Außerdem erzählte der Foo Fighters-Mastermind, dass die Platte vor den nächsten Liveshows seiner Formation in Australien rauskommen wird, die — wie er anfügte — noch vor seinem nächsten Geburtstag am 14. Januar 2028 stattfinden werden. Die letzten Lebenszeichen des Sextetts waren die 2025 erschienenen Lieder ‘Asking For A Friend’ sowie ‘Today’s Song’. Mit letzterer Komposition feierten die Musiker ihr 30. Jubiläum.

„Im Lauf der Jahre haben wir Momente unbändiger Freude erlebt – und Momente tiefster Trauer“, sinnierte Dave Grohl hierzu. „Augenblicke des triumphalen Sieges – und Zeiten schmerzhafter Niederlagen. Wir haben gebrochene Knochen und gebrochene Herzen geheilt. Doch wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen, füreinander, miteinander – ganz gleich, was passiert ist. Denn man kann einfach nicht allein durchs Leben gehen. Es versteht sich von selbst, dass diese Geschichte ohne die unbändige Energie von William Goldsmith, die erfahrene Weisheit von Franz Stahl und die donnernde Magie von Josh Freese unvollständig wäre.

Deshalb gilt ihnen unser tief empfundener Dank — für die gemeinsame Zeit, die Musik und die Erinnerungen, die wir im Lauf der Jahre miteinander teilen durften. Danke, meine Herren. Und… Taylor: Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen — manchmal mit Tränen, manchmal mit einem Lächeln. Aber du bist noch immer in allem, was wir tun, überall, wo wir hingehen — für immer. Die Größe deiner wunderbaren Seele wird nur übertroffen von der unendlichen Sehnsucht, die wir in deiner Abwesenheit empfinden. Uns allen fehlst du unbeschreiblich. Die Foo Fighters werden Taylor Hawkins für immer in jeder Note tragen, die wir spielen — bis wir eines Tages unser Ziel erreichen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die letzte personelle Veränderung bei den Foo Fighters war die Demission des Taylor Hawkins-Nachfolgers Josh Freese (Nine Inch Nails), für den Ilan Samuel Rubin in die Band kam. Zuvor trommelte der 37-Jährige für viele unterschiedliche Acts und Künstler — daunter Nine Inch Nails, Paramore, Lostprophets, Angels & Airwaves sowie Danny Elfman.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.