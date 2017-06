Foo Fighters präsentieren neue Single und Video

Foto: ONLINE & PRINT PR, Promo. All rights reserved.

Überraschung! Ohne große Vorankündigung legen Foo Fighters am heutigen Donnerstag, den 1. Juni, eine brandneue Single (plus Video) vor. ‘Run’ wird von der Band selbst als “ebenso melodisch wie monströs heavy” angekündigt. ‘Run’ ist eine zeitlose Hard Rock-Hymne, die einmal mehr demonstriert, was Foo Fighters zu jener unaufhaltsamen Maschine macht, die auf ihrem Siegeszug durch Konzertarenen und im Radio schlichtweg nicht zu stoppen ist.

‘Run’ ist der erste neue Song von Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear und Rami Jaffee seit der Gratis-Fan-Veröffentlichung SAINT CECILIA EP aus dem Jahr 2015. Begleitend präsentieren Foo Fighters ein abgefahrenes Zeitreisevideo, das unter der Regie von Dave Grohl entstanden ist.

Einmal Altersheim und nicht mehr zurück – das Foo Fighters-Video zu ‘Run’: