Foo Fighters präsentieren neuen Song ‘Arrows’ live in Athen

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Die US-amerikanischen Rocker Foo Fighters haben bei ihrem Konzert in Athen am 10.07.2017 einen weiteren, inzwischen fünften neuen Track aus ihrem anstehenden Album CONCRETE AND GOLD (VÖ: 15. September 2017) live erstmals vorgestellt.

Die Show aus dem Odeon des Herodes Atticus (ein antikes Theater, am Fuß der Akropolis gelegen) in der griechischen Hauptstadt wurde für eine Episode der PBS-Serie ‘Landmarks Live In Concert’ aufgenommen, die unter der Leitung von Red Hot Chili Peppers-Schlagzeuger Chad Smith umgesetzt wird.

Seht hier das Live-Debüt von ‘Arrows’:

Die vier anderen neuen CONCRETE AND GOLD-Songs in ihren (Live-)Premieren haben wir für euch im Folgenden zusammengesammelt:

‘Run’ (Videoclip), veröffentlicht am 01.06.2017:

‘La Dee Da’, live beim Secret Solstice Festival in Reykjavík, Island, 16.06.2017:

‘Sunday Rain’, live aus Riga, Lettland, 21.06.2017:

‘Dirty Water’, live in Paris, 03.07.2017: