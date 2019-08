Foo Fighters: Rolli-Crowdsurfer auf die Bühne geholt

Am Finaltag des Sziget Festival in Ungarn spielten Foo Fighters am 13.08.2019 als Headliner. Etwa zur Hälfte des Konzerts begann Sänger Dave Grohl mit dem crowdsurfenden Rollstuhlfahrer zu kommunizieren. Immer wieder tauchte jener nämlich während der Performance auf den großen Leinwänden auf. Das veranlasste Grohl schlussendlich dazu, vor dem letzten Song des Abends (‘Everlong’) eine ganz spezielle Frage zu stellen.

Willst du hochkommen? Los Leute, bringt ihn jetzt hierher. Komm und schau dir die Show an. Und… wisst ihr was? Was haltet ihr hiervon: Das Mädchen mit den Seifenblasen, hast du noch welche? Wo ist mein Seifenblasenmädchen? Ich brauche sie hier oben, und den Typen im Rollstuhl auch – kommt auf die Bühne.“

Seht hier ein Fan-Video dieses Abends:

