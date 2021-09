Football-Ritual sorgt für Gänsehaut bei James Hetfield

auch interessant

Dass das amerikanische Virginia Tech Metallicas ‘Enter Sandman’ als Einlaufmusik bei Football-Spielen verwendet, ist zu einer der größten Traditionen des Sports geworden. Beim diesjährigen Heimspiel der Virginia Tech Hokies war die Reaktion auf den Song so heftig, dass sie auf einem Seismographen in der Gegend registriert wurde und landesweit für Schlagzeilen sorgte. James Hetfield von Metallica spricht in einem aktuellen Interview über den verrückten Moment.

Empfehlung der Redaktion Lars Ulrich: zu früh, um über neues Metallica-Album zu reden Thrash Metal Metallica scheinen mit dem Jubiläum von METALLICA derart ausgelastet zu sein, dass die Arbeiten am neuen Album schleppend vorangehen. SiriusXM Turbo-Moderator Shawn The Butcher fragt James Hetfield, ob er die Aufnahmen des Rituals vor dem Spiel und das dadurch ausgelöste Beben gesehen habe. „Selbst wenn ich nur darüber rede, habe ich Gänsehaut“, erzählt der Metallica-Frontmann. „Es war spektakulär, das VT-Spiel. Jeder ist gesprungen – das Militär, die Menge, das Team, einfach jeder!“ Seit Jahren wird ‘Enter Sandman’ bei Sportveranstaltungen gespielt. Doch dieser virale Moment könnte gerade jetzt nicht besser passen. Wie die meisten bereits wissen, bereiten sich Metallica nämlich aktuell auf das 30. Jubiläum ihrer bandbetitelten Platte vor, auf der der Song enthalten ist.

James Hetfield zeigt sich gerührt

Empfehlung der Redaktion Ghost covern Metallicas ‘Enter Sandman’ Doom Metal , Thrash Metal Anlässlich des 30. Jubiläums von Metallicas Meilenstein METALLICA covern auch Ghost einen Song des Albums für ein Stiftungsprojekt. Die Virginia Tech Hokies gewannen ihr Eröffnungsspiel gegen die höher eingestuften North Carolina Tar Heels. Mit ihrem Hit sorgten Metallica für unbändigen Jubel, auch wenn die Eröffnung dadurch nicht ganz erdbebensicher verlief. Hetfield erklärt: „Es war eine Art achtjährige Entwicklung. Aber ein Teil ihres Lebens zu sein, ein Teil ihres Teams zu sein und die Leute damit anzutreiben, ist kaum vorstellbar. Man kann versuchen, sich hinzusetzen und einen Song zu schreiben, der die Leute anheizt. Das kann man versuchen, aber normalerweise kann so etwas gar nicht funktionieren. All diese Dinge geschehen aus einem bestimmten Grund“, sagt er. „Es lag nicht in unserer Hand, nicht in unserer Kontrolle. Aber ich meine, diese Fans von Virginia Tech, sie sind diejenigen, die das ermöglicht haben. (…) Sie brauchten das. Sie haben unseren Song gefunden. Wir wurden dafür ausgewählt. Also sind wir sehr dankbar.“