Ghost covern Metallicas ‘Enter Sandman’

auch interessant

Die mysteriöse Hard Rock-Kapelle Ghost hat Metallicas Hit ‘Enter Sandman’ für deren neues Projekt THE METALLICA BLACKLIST gecovert. Damit sind Tobias Forge alias „Papa Emeritus IV“ und seine fünf namenlosen Band-Mitglieder, die „Ghoule“, nicht alleine: THE METALLICA BLACKLIST ist ein vierstündiges, 53 Titel umfassendes Cover-Album von verschiedenen Künstlern, welche die Stücke des Black Album von Metallica nachspielen. Unter anderem sind Künstler wie Biffy Clyro, Corey Taylor oder Volbeat vertreten.

Empfehlung der Redaktion Metallica: Hört ‘My Friend Of Misery’-Original-Instrumental Thrash Metal Metallica haben das von Jason Newsted aufgenommene Original-Instrumental von ‘My Friend Of Misery’ vom schwarzen Album veröffentlicht. Alle Erlöse aus den Verkäufen kommen über 50 Stiftungen zugute, darunter die „All Within My Hands-Foundation“ von Metallica. Das schwarze Album erschien am 12. August 1991.

Eine komplette Übersicht der Künstler von der BLACKLIST gibt es hier.

Ghost-Frontmann plaudert über seine Einflüsse

Laut einem Interview mit Impericon im Jahr 2019 sei Metallica für Tobias Forge „schon seit langer Zeit eine der wichtigsten Bands“ für ihn.

Weiter verriet er: „Als Kind mochte ich die Rolling Stones, Pink Floyd und Jimi Hendrix. Jedoch machten diese Musik, welche der Vergangenheit angehörte. Während Metallica einfach im Hier und Jetzt spielten.