Frau bringt Baby während Metallica-Konzert zur Welt

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht — denkt man sich beizeiten. Zum Beispiel bei dieser Neuigkeit hier. Denn dass eine Frau — wie am Samstagabend, den 7. Mai im brasilianischen Curitiba geschehen — während einer Stadion-Show von Metallica ihr Baby auf die Welt bringt, ist schon sehr ungewöhnlich. Bei der hochschwangeren Frau handelte es sich um die Tätowiererin Joice M. Figueiró. Sie war in der 39. Woche, als sie zu James Hetfield und Co. ins Estádio Couto Pereira ging.

Schlaf, Kindlein, Schlaf

Ihr Platz war im leicht zugänglichen Bereich des Stadions. Während der Supportacts Ego Kill Talent und Greta Van Fleet fühlte sich Joice noch pudelwohl. Als Metallica jedoch auf die Bühne gingen, setzen bei der Frau die Wehen ein. Das hieß für die werdende Mutter: Nichts wie weg von hier und schnell zu den Sanitätern. Auf dem Weg zur Ambulanz des Stadions platzte dann allerdings schon ihre Fruchtblase. Daher blieb keine Zeit mehr, um sie in die Entbindungsklinik zu fahren. In den Sozialen Medien berichtete die Dame von der Geburt ihres Sohnes (siehe unten).

„Luan Figueiró kam am 7. Mai 2022 um 23.15 Uhr auf die Welt und erschütterte all die metallischen Strukturen“, schrieb Joice M. Figueiró. Darüber hinaus gab die frische Mama an, dass Metallica gerade ihr Schlaflied ‘Enter Sandman’ spielten, als sie Luan bekam — wie passend. „Bei jedem Konzert, auf das ich gehe, muss etwas passieren. Aber dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen.“ Des Weiteren ergänzte Joice noch, dass es ihr körperlich gut gehe. Sie müsse jedoch immer noch erst einmal verarbeiten, was geschehen sei. „Ich habe diese Eintrittskarte vor drei Jahren gekauft und hätte mir nie träumen lassen, dass so etwas passieren könnte.“

DAS SCHWARZE ALBUM JETZT BEI AMAZON HOLEN!