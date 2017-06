Full Metal Cruise VI: Die härteste Kreuzfahrt Europas nach nur wenigen Minuten ausgebucht

Sie ist hart, sie ist laut, sie ist legendär – die Full Metal Cruise geht in die sechste Runde! Und diese besondere Kreuzfahrt im Mittelmeer war nach wenigen Minuten ausgebucht! Vom 15. bis 20. April 2018 können sich die Metalheads wieder die Sonne auf die Kutte scheinen lassen:

Die Full Metal Cruise Vl startet in Palma de Mallorca, führt über Marseille und Valencia wieder zurück auf die Baleareninsel. Zum zweiten Mal findet Europas lauteste Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 2 statt.

Erste Bands bekanntgegeben

Mit an Bord und auf der Bühne sind dieses Mal das hessische Komikerduo (und Metal-Fans) Mundstuhl, Metal-Legende Dirkschneider mit seiner gleichnamigen Band, die deutsche Power Metal-Granaten Rage und der griechische Gitarrenguru Gus G, der schon für Ozzy Osbourne in die Saiten gehauen hat. Weitere Bands werden zudem in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Auf die Gäste warten drei Bühnen sowie kleinere Venues, wodurch die Mein Schiff 2 in ein schwimmendes Metal-Festival verwandelt wird. Zusätzlich zu den Konzerten bietet die Full Metal Cruise Vl wie gewohnt ein Rahmenprogramm der Extraklasse:

Das Rahmenprogramm

Meet & Greets mit den Künstlern, Kino, Workshops, Karaoke, einen Tätowierer, Metal-Wellness, All-Star-Jamsessions sowie die legendäre Late-Night-Show von und mit “Maschine”. Kurzum: Auf die Metalheads wartet auch bei der sechsten Ausgabe der Full Metal Cruise ein Wohlfühlprogramm der besonderen Art.

Weitere Infos auf der Full Metal Cruise-Homepage beziehungsweise Facebook-Seite.