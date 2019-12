Geklaute Rhoads-Ausrüstung: Ozzy Osbourne bietet Belohnung

Das wird Dich auch interessieren





Was für eine Schweinerei: Diebe haben Instrumente und Ausrüstung des 1982 verstorbenen Ozzy Osbourne-Gitarristen Randy Rhoads gestohlen, darunter Verstärker und seine erste elektrische Gitarre. Der Prinz der Dunkelheit findet das äußerst uncool und hat nun eine Belohnung in Höhe von 25.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Verhaftung und Verurteilung der Gauner führt.

Der vollständige Facebook-Post von Ozzy Osbourne (siehe unten) liest sich wie folgt: „Wie viele von euch vielleicht schon gehört haben, wurde die Musonia School Of Music in North Hollywood (jene Schule, in der Randy Rhoads Gitarre unterrichtete) in der Nacht von Thanksgiving brutal ausgeraubt. Musonia wurde von Randys verstorbener Mutter Delores geleitet. Nach seinem Tod von vor 37 Jahren wurde die Schule zu etwas wie einer Pilgerstätte für seine Fans aus der ganzen Welt. Es ist ein Ort, an dem die Rhoads-Familie glücklich ihre Herzen öffnete, um das Leben von Randy zu teilen.

Irreparabler Schaden

Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die gestohlenen Gegenstände, darunter Randys erste elektrische Gitarre, unersetzlich für die Rhoads-Familie. Ich bin todunglücklich, dass diese lieben und teuren physischen Erinnerungsstücke von Randy und Dolores der Familie genommen wurden.

Daher habe ich mich entschieden, persönlich eine Belohnung in Höhe von 25.000 Dollar für Informationen auszusetzen, die zur Verhaftung und Verurteilung und/oder der Rückgabe aller gestohlenen Gegenstände führt. Wer Informationen bezüglich des Diebstahls und der Rückgabe dieser Gegenstände hat, kann sie bei Nick D’Argenzio loswerden (Telefon +1-818-281-7893, E-Mail: nickdargenzio@gmail.com). Hier sind eine Liste und Bilder der Gegenstände, die entwendet wurden:

blizzard of ozz von ozzy osbourne jetzt bei amazon bestellen!

Randy Rhoads‘ erste elektrische Gitarre, Harmony Rocket Est. 1963

Randy Rhoads‘ Original Quiet Riot-Ausrüstung, Peavey Amp Head, 1970er

Randy Rhoads Series Marshall Head, Rarer Prototyp Nr. 1 oder 2, Geschenk an die Familie von Marshall

Delores Rhoads’ erste Trompete, eine silberne Fresh Besson Trompete aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg und der großen Depression. […]

Fan-Geschenke an die Rhoads-Familie aus 40 Jahren, Erinnerungsstücke, alle Fotos von Randy Rhoads, den Osbournes, Delores Rhoads und diverse Instrumente. Das im Hauptraum ausgestellte Foto wurde ebenfalls entwendet.“