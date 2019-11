Ozzy Osbourne kündigt Album an & haut neue Single raus

Dass Ozzy Osbourne sein neues Album fertig ist, hatte der Sänger verkündet. Nun hat der „Prinz der Dunkelheit“ nicht nur die Platte namens ORDINARY MAN für Anfang 2020 angekündigt, sondern auch mal eben seine neue Single veröffentlicht. Das gute Stück heißt ‘Under The Graveyard’ und ist eine astreine Power-Ballade mit sanftem Start und metallischem Refrain (siehe unten).

Ozzy Osbourne hat die Scheibe zusammen mit Produzent Andrew Watt in Los Angeles gemacht, der gleich die Gitarren eingespielt hat. Für den Bass-Sound hat niemand geringeres als Duff McKagan von Guns N’ Roses gesorgt, das Schlagzeug hat Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers eingetrümmert. Wenn du Ozzy bist, fliegt dir wohl manchmal alles einfach zu.

Kreativer Schnellschuss

„Das Album war ein Geschenk von meiner höheren Macht“, freut sich Ozzy Osbourne. „Es ist der Beweis, dass du niemals aufgeben solltest. Alles fing damit an, dass meine Tochter Kelly reinkam und sagte: ‚Willst du an einem neuen Post Malone-Song arbeiten?‘ Meine erste Reaktion war: ‚Wer zur Hölle ist Post Malone?‘ Ich ging zu Andrew Watts Haus und er meinte, wir würden richtig schnell arbeiten.

Nachdem wir den Song fertig hatten, fragte er, ob ich daran interessiert wäre, ein Album zu beginnen? Ich fand das verdammt großartig, aber dachte, ich will nicht sechs Monate lang in einem Kellerstudio arbeiten. Und so haben wir das Album in einer kurzen Zeit gemacht. Duff und Chad kamen rein, wir haben tagsüber gejammt, und abends habe ich an den Songs gearbeitet.

Zuvor hatte ich schon zu Sharon gesagt, dass ich ein Album machen sollte. Aber in meinem Hinterkopf dachte ich mir: ‚Ich habe nicht die verdammte Kraft dazu…‘ Doch Andrew hat es aus mir heraus geholt. Ich hoffe wirklich, dass es sich die Leute anhören und genießen. Denn ich habe mein Herz und meine Seele in dieses Album gelegt.“

Zuletzt hatte sich Ozzy Osbourne mit diversen Wehwehchen herumgeschlagen, darunter wieder aufgeflammte Verletzungen von einem Quad-Unfall, weswegen auch mehrfach die Europatour verschoben werden musste. Die Nachholtermine wurden gerade bekannt gegeben: So ist Ozzy im November und Dezember 2020 zum letzten Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.