Kiss-Bassist Gene Simmons gibt gerne und zu allem möglichen seinen Senf dazu. Kürzlich äußerte er sich in einem Interview mit Toronto Sun zu der derzeitig wieder aktiven #MeToo-Debatte. Der Kiss-Rocker tat darin seine Sorge zur Bewegung kund, die er so erfreulich als „abscheulichen Kollateralschaden“ bezeichnet. Das begründete er wie folgt:

„Der Kollateralschaden ist abscheulich, weil jeder etwas sagen kann und es keine Unschuldsvermutungen gibt. Das ist das Problem. Es passiert nicht vor Gericht.“

Um sich mit seinen Aussagen nicht komplett in den Sand zu setzen, versucht Simmons sich noch irgendwie für Aspekte der gesamten #MeToo-Debatte auszusprechen: „Ich denke, es ist wunderbar für Frauen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die positive Seite ist, dass es viele Bösewichte gibt, die damit durchkommen sind.“

Dem fügt er dann jedoch noch hinzu: „Sobald jemand weint und die Mascara läuft, ist das Leben des Kerls ruiniert und es ist vorbei. Vielleicht ist er schuldig vielleicht aber auch nicht. Wieso geht man damit nicht vor Gericht? Daran verdient man mehr Geld. Man wird den Schuldigen jeden Tag erneut in Verlegenheit bringen. Ich unterstütze alles und jeden, der der Rechtsstaatlichkeit folgt. Hol dir einen Anwalt. Tu es legitim.“

Bei solch einer Aussage lassen sich die Leichen im Keller leicht riechen. So soll Simmons selbst mindestens zwei Frauen gegenüber ein unangemessenes Verhalten gezeigt haben.

I was hesitant to tweet this, but it has to stop. This happened to me today when I ran into Gene Simmons. #MeToo pic.twitter.com/P3oSyae2nj

— Mary E. McGlynn (@MaryEMcGlynn) November 18, 2017