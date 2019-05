Ghost-Chef Tobias Forge unter schwedischen Top-Verdienern

Nachdem Papa Emeritus für das aktuelle Ghost-Album PREQUELLE in den Ruhestand versetzt wurde, bleibt Kardinal Copia wohl noch eine Weile zugegen.

Laut Ghost-Mastermind Tobias Forge habe sein derzeitiger Bühnencharakter Cardinal Copia sehr gute Chancen, für das nächste Studioalbum der Band fortzubestehen. Forge trat für die ersten drei LPs jeweils als "neuer" Papa Emeritus auf, bis dieser vor der Veröffentlichung des letztjährigen PREQUELLE-Albums zugunsten von Kardinal Copia in den Ruhestand versetzt wurde. Auf die Frage des australischen Podcasts The Music, was er für Kardinal Copia in Zukunfst vorsieht, sagte Forge: "Im Moment, wenn alles nach Plan verläuft, hoffen wir, dass Cardi stark genug und cool genug ist, um möglicherweise etwas zu tun, das keiner der vorherigen Charaktere getan hat und das ist…