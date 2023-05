Ghost gewinnen schwedischen Grammis-Preis

Ganz so gut wie hier in München am 16.05.2022 lief es für Ghost nicht beim Hellfest

auch interessant

Am Mittwochabend wurden in Stockholm die Grammis vergeben. Und bei der Zeremonie in der Annexet-Halle räumten auch Ghost in einer Kategorie ab. So bekamen Tobias Forge und Co. den wichtigsten schwedischen Musikpreis in der Sparte „Best Hard Rock/Metal“ für ihr aktuelles Album IMPERA verliehen. Damit setzte sich die Formation gegen die anderen Nominierten Amon Amarth (THE GREAT HEATHEN ARMY), Arch Enemy (DECEIVERS), The Halo Effect (DAYS OF THE LOST) und Watain (THE AGONY & ECSTASY OF WATAIN) durch.

Ohne Spickzettel

In den Kategorien „Album Of The Year“ und „Artist Of The Year“ waren Ghost ebenfalls nominiert, gingen aber leer aus. In seiner Dankesrede gab Bandboss Forge zu Protokoll: „Aus irgendeinem Grund dachte ich, das hier würde früher am Abend passieren. Als ich gemerkt habe, dass es ein wenig später passieren würde — der halbe Abend war vorüber, als ich realisiert habe: ‚Mist, wir sind noch nicht drangekommen. Unsere Kategorie wurde noch nicht erwähnt. Ich werde viel zu betrunken sein!‘ Also habe ich zu Klas Åhlund, dem Produzenten unserer Platte, gesagt: Wenn wir irgendwas gewinnen, sollten wir zusammen raufgehen. Denn es wäre schwierig, an alle zu denken, die an dem Album beteiligt waren.

Es ist braucht immerhin viel Teamwork, um einen Longplayer zu machen. Das betrifft alles — angefangen dabei, die Scheibe klanglich zusammenzukriegen bis hin zur physischen Veröffentlichung. Also ein paar der Leute, die uns dabei geholfen haben sind: Klas Åhlund, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Max Grahn… Und eine ganze Menge anderer Menschen. Alle bei Universal, Nicholas, Christian, BMG, Live Nation sind da gewesen und haben uns so viel geholfen. Vielen Dank an jeden, der beteiligt war!“ Zuvor haben Ghost schon drei Grammis gewonnen — 2014 für INFESTISSUMAN, 2015 für MELIORA sowie 2016 für die POPESTAR EP.

JETZT IMPERA BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.