Ghost: Klage gegen Tobias Forge noch immer nicht vom Tisch

Eine Ghost-Show scheint offenbar zu viel für eine kirchliche Gemeinde in Texas zu sein. Der Pastor sorgt sich um die Sogwirkung der "Teufelsmusik".

Herrlich: Das Spannungsfeld "Kirche vs. Heavy Metal" bringt immer wieder amüsante Geschichten hervor. Die jüngste dreht sich um Ghost, die heute am 19. November im texanischen Midland im Wagner Noël Performing Arts Center auftreten soll. Nun haben sich einige Gemeindemitglieder versammelt, um bezüglich der Show der Okkult-Rocker um Tobias Forge zu beten. Nur um es noch einmal geschrieben zu haben: Die schwedische Gruppe ist bekannt dafür, gerne mit satanischen Themen zu spielen; und die namenlosen Ghuls setzen diese ansatzweise gruseligen Masken auf. Genug, um im konservativen Midland für ein bisschen Aufruhr zu sorgen. So sagte Pastor Larry Long in der "Morning Show…