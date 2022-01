Ghost: Neues Album IMPERA erscheint im März

Foto: Ghost / HEAD OF PR, Mikael Eriksson. All rights reserved.

Am 11. März 2022 geht es für Ghost in die nächste Veröffentlichungsrunde. Das fünfte Studioalbum der Band, IMPERA, soll musikalisch nahtlos an den Vorgänger anknüpfen. „Wir erbauen unser neues Imperium aus der Asche eines alten“, heißt es seitens der Band. Ab sofort kann die Platte der Grammy-prämierten, schwedischen Instanz der theatralischen Rock-Musik vorbestellt werden.

Als Vorbote von IMPERA erscheint heute, am 20. Januar 2022, die erste offizielle Single 'Call Me Little Sunshine' samt Musikvideo. Das Album enthält zudem den Song 'Hunter's Moon', Ghosts vierte Active-Rock-Nummer-Eins-Radio-Single in Folge, die bereits im Abspann des Horrorfilms 'Halloween Kills' zu hören war und ab Freitag, dem 21. Januar, auch in Form einer 7"-Vinyl-Single physisch erhältlich sein wird.

Ghost werden sich ab dem 25. Januar 2022 auf eine 26 Termine umfassende US-Co-Headlining-Tournee mit Volbeat begeben. Danach geht es im April und Mai auf UK- und Europa-Tour, um ihre dunkle Extravaganz in alle Arenen zu tragen. Unter dem Banner „Imperatour“ sind für alle britischen und europäischen Shows Uncle Acid & The Dead Beats und Twin Temple mit dabei. Die für Deutschland angesetzten Termine findet ihr hier.