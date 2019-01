Im Rahmen des MOTÖRHEAD TRIBUTE CONCERT – THE KING OF KINGS spielen live im Kesselhaus Skew Siskin und Nitrogods in Andenken an eine Rock-Legende.

Am 28. Dezember 2015 ist Lemmy Kilmister, Frontmann der Rock'n'Roll-Band Motörhead, gestorben. Die hinterbliebenen Band-Mitglieder fordern: "Spielt Motörhead laut, spielt Hawkwind laut, spielt Lemmys Musik LAUT. Hebt einen auf ihn, oder mehrere. Erzählt euch Geschichten. Feiert das Leben, wie es dieser liebenswerte, wundervolle Mann selbst so heftig gefeiert hat. Er hätte es genau so gewollt." Und das geschieht am 28.12. in der KulturBrauerei Berlin. Im Rahmen des MOTÖRHEAD TRIBUTE CONCERT – THE KING OF KINGS spielen bei uns im Kesselhaus Skew Siskin und Nitrogods in Andenken an eine Rock-Legende. "Rock'n'Roll ist definitiv nichts für alte Leute, das ist amtlich. Unser…