Grammy-Nominierungen für 2019: Ghost, Deafheaven, Bring Me The Horizon u.v.m.

Die jährliche Grammy Awards-Verleihung in den USA ist zwar nicht das zu erreichende Nonplusultra als Metal-Musiker und -Band, man erhält aber immerhin eine nette Trophäe für die Vitrine. Die Nominierungen für die Musikauszeichnung für das kommende Jahr sind vor Kurzem bekanntgegeben worden.

Besonders interessant ist für uns natürlich die Kategorien im Genre Rock, in der in diesem Jahr Mastodon für ihren Song ‘Sultan’s Curse’ vom Album EMPEROR OF SAND den Preis in der Spate „Best Metal Performance“ abräumen konnten. In dieser Kategorie haben im kommenden Jahr Between The Buried And Me, Deafheaven, High On Fire, Trivium und Underoath eine Chance auf den Gewinn des Awards. Die Verleihung wird am 10. Februar 2019 im Staples Center in Los Angeles stattfinden.

Seht hier die Nominierungen für 2019:

Best Metal Performance:

Between The Buried And Me – ‘Condemned To The Gallows’

Deafheaven – ‘Honeycomb’

High On Fire – ‘Electric Messiah’

Trivium – ‘Betrayer’

Underoath – ‘On My Teeth’

Best Rock Song:

Greta Van Fleet – ‘Black Smoke Rising’

Twenty One Pilots – ‘Jumpsuit’

Bring Me The Horizon – ‘Mantra’

St. Vincent – ‘Masseduction’

Ghost – ‘Rats’

Best Rock Album:

Alice In Chains –RAINIER FOG

Fall Out Boy – MANIA

Ghost – PREQUELLE

Greta Van Fleet – FROM THE FIRES „From The Fires“

Weezer – PACIFIC DAYDREAM

Best Rock Performance:

Arctic Monkeys – ‘Four Out of Five’

Chris Cornell – ‘When Bad Does Good’

Fever 333 – ‘Made An America’

Greta Van Fleet – ‘Highway Tune’

Halestorm – ‘Uncomfortable’