Am Mittwoch, den 23. November 2022, teilte der 71-jährige ehemalige Bassist und Sänger von Deep Purple und (aktuell bei The Dead Daisies) einen Screenshot via Social Media, von dem die Dauer seiner Alkohol-Abstinenz abzulesen ist. 25 Jahre ist der Musiker unterdessen trocken! Konkreter noch: 300 Monate, 9.132 Tage, oder 219.150 Stunden.

Dazu schrieb er: „Guten Morgen zusammen. Ich bin so erfüllt von Dankbarkeit für die letzten 25 Jahre nüchternen Lebens. Jeden Morgen bedanke ich mich für einen weiteren Tag auf diesem Planeten. Ich sende meinen nüchternen Brüdern und Schwestern Liebe – und insbesondere denen, die noch leiden #loveistheanswer.“

G’mornin everyone ☀️

so full of gratitude, for these past 25 years of clean & sober living.

I give thx each & every morning, for another day on planet earth.

sending love to my sober brothers & sisters, and more importantly to those who are still suffering#loveistheanswer💜 pic.twitter.com/ZAZ2NrlECM

— Glenn Hughes (@glenn_hughes) November 23, 2022