Glenn Hughes ist seit über zwei Jahrzehnten nüchtern

Glenn Hughes (hier bei der Einführung von Deep Purple in die Rock And Roll Hall Of Fame am 8. April 2016 in New York)

auch interessant

Der britische Bassist und Sänger Glenn Hughes, der maßgeblich durch seine Mitgliedschaft bei Deep Purple und Black Sabbath Bekanntheit erlangte, spricht in einem aktuellen Interview über seine damalige Alkoholsucht und sein jetziges Leben in Abstinenz.

Empfehlung der Redaktion Ex-Mötley Crüe-Sänger veröffentlicht Autobiografie Glam Metal Ex-Mötley Crüe-Frontmann John Corabi bringt seine Autobiografie raus. Darin könnte es wild zugehen, der Musiker ist nicht gerade als Klosterschüler bekannt. Bereits 2011 schrieb er in seiner Autobiografie ‘Deep Purple And Beyond: Scenes From The Life Of A Rock Star’ über die Erkrankung und die damit einhergehenden tragischen Konsequenzen. Hughes spricht in dem Buch von Jahren, die er unter gefälschter Identität im seelischen und gesellschaftlichen Untergrund verbrachte. Er spricht von Erlebnissen, die ihn an den Rand des Wahnsinns trieben und ihn beinahe zerstört hätten. Das hinzukommende und zu jener Zeit trendige Image eines koksenden, saufenden Rock-Stars trug nur dazu bei, die Ernsthaftigkeit seiner Sucht zu begraben.

Glenn Hughes hatte es satt

In einem aktuellen Interview bei „The Chuck Shute Podcast“ spricht Glenn Hughes offen und reflektiert über seine Vergangenheit. „Jeder, der mich liebte oder liebt, sagte mir bei zahlreichen Gelegenheiten, ich solle mich zusammenreißen (…). Ich habe mich zusammengerissen, als ich es satt hatte, malad und müde aufzuwachen“, erzählt er. „So oft habe ich versucht, aufzuhören, und so oft habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt. Mein Vorschlag für diejenigen da draußen, die vielleicht einen Drink zu viel hatten: Ihr müsst begreifen, dass das Hochgefühl nicht ewig anhalten wird. Ihr müsst es in den Griff bekommen. (…) Ich bete für jeden, der Probleme mit einer Sucht hat, denn man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann es nicht einfach wegschieben und unter den Teppich kehren. Man muss sich damit auseinandersetzen, denn es wird einen zerstören.“