Glenn Hughes hatte sich zuletzt schon kritisch zum derzeitigen Zustand der Musik geäußert. Nun offenbart der frühere Deep Purple-Musiker, dass er daraus einen weiteren folgenschweren Schluss gezogen hat. So plant der 74-Jährige aktuell nicht, noch einmal ein Rock-Album zu komponieren, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dies gab der Sänger und Bassist im Interview bei Chaoszine zu Protokoll.

Eintagsfliegen

Das heißt: Es wird wohl keinen Nachfolger zum Anfang September 2025 erschienenen CHOSEN geben. „Ich denke nicht, dass ich ein weiteres Rock-Album machen werden. Wisst ihr, warum? Niemand kauft mehr Alben. Ich meine das im Allgemeinen. Ich schreibe diese Sachen, nehme sie auf, mache eine Menge Interviews — und dann kommt das Album raus. Es ist großartig. In der ersten Woche chartet es. Doch dann ist es wie, als ob es vorbei wäre. Ich lache, weil ich mir denke: ‚Was zur Hölle?‘

Es ist dasselbe für jeden. Nicht nur mir geht es so. Jedem. Ich muss mir selbst die Frage stellen: Liegt es an mir? Nein. Ich schaue auf The Darkness und meine Freunde und alle anderen Leute. Meine Freunde sagen: Bei neuen Alben ist es so: Rein und raus. Aber ich bin wirklich glücklich mit CHOSEN. Wenn es das letzte Rock-Album von Glenn Hughes ist, finde ich, dass es eine tolle Art ist, abzuschließen.“

Komplette Veränderung

Des Weiteren eruiert Glenn Hughes die Nachfrage, on er schon einmal darüber nachgedacht hat, seine Musik ohne ein traditionelles Label zu veröffentlichen. „Ja, darüber haben Gespräche stattgefunden. Ich könnte es alleine bewerkstelligen, weil ich ein großartiges Team um mich herum habe. Im Augenblick habe ich keine Pläne, ein weiteres Rock-Album zu machen. Doch ich glaube, ich werde es machen.“ Zurzeit schreibt der Brite Musik, die anderen Stilrichtungen zuzurechnen ist.

Vor rund zwei Monaten meinte Glenn Hughes im Interview mit Brudne Brzmienie zum Musik-Business: „So etwas wie die Musikindustrie gibt es nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr dieselbe Welt. Von da an, wo ich vor all diesen Jahren hergekommen bin, bis heute hat es sich komplett verändert. Die Plattenfirmen sind eine Zeitverschwendung. Die Leute, die bei den Labels arbeiten, haben keine Ahnung, was sie tun — zumindest in musikalischer Hinsicht. Sie mögen vielleicht denken, dass sie toll im Geschäftlichen sind, aber das finde ich nicht. Also ist es einfach ein anderer Bereich, mit dem man arbeitet. Und es ist sehr schwierig für neue, junge Künstler. Echt schwierig.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.