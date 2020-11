Eddie Van Halen hatte 1983 offenbar tatsächlich die Nase voll von seiner eigenen Band und bot Gene Simmons seine Dienste an.

1984 ist vielleicht das Van Halen-Album schlechthin - mit Klassikern wie ‘Jump’, ‘Panama’ und ‘Hot For Teacher’. Es wäre doch wirklich extrem schade gewesen, wenn diese Platte niemals das Licht der Welt erblickt hätte. Doch offenbar wäre es beinahe dazu gekommen, denn: Eddie Van Halen hatte einst bei Gene Simmons von Kiss angerufen und seine Dienste an der Gitarre angeboten. Freundschaftliche Absage Dies plaudert Guns N’ Roses-Manager Alan Niven in einem aktuellen Interview (siehe Video unten) aus. So hätte es "offensichtlich eine Zeit gegeben, in der Eddie Van Halen so frustriert gewesen war - das muss um 1983 herum gewesen…