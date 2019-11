Grammy Awards 2020: Killswitch Engage und Tool nominiert

Die Nominierungen für die 62. jährlichen Grammy Awards sind raus. In der ohne jeglichen Zweifel bedeutendsten Kategorie der ganzen Veranstaltung, „Best Metal Performance“, treten Tool, Killswitch Engage, Death Angel, Candlemass und I Prevail gegeneinander an. Die Preisverleihung geht am 26. Januar im Staples Center in Los Angeles über die Bühne.

Hier haben wir für euch alle Nominierten im Rock- und Metal-Bereich aufgelistet:

„Best Metal Performance“

Candlemass ‘Astorolus – The Great Octopus’ (feat. Tony Iommi)

Death Angel ‘Humanicide’

I Prevail ‘Bow Down’

Killswitch Engage ‘Unleashed’

Tool ‘7empest’

„Best Rock Performance“

Bones UK ‘Pretty Waste’

Gary Clark Jr. ‘This Land’

Brittany Howard ‘History Repeats’

Karen O & Danger Mouse ‘Woman’

Rival Sons ‘Too Bad’

„Best Rock Song“ (Songschreiber-Wettbewerb)

‘Fear Inoculum’ – Songschreiber: Tool (Tool)

‘Give Yourself A Try’ – Songschreiber: George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy und Ross MacDonald

(The 1975)

‘Harmony Hall’ – Songschreiber: Ezra Koenig (Vampire Weekend)

‘History Repeats’ – Songschreiber: Brittany Howard (Brittany Howard)

‘This Land’ – Songschreiber: Gary Clark Jr. (Gary Clark Jr.)

„Best Rock Album“

AMO – Bring Me The Horizon

SOCIAL CUES – Cage The Elephant

IN THE END – The Cranberries

TRAUMA – I Prevail

FERAL ROOTS – Rival Sons

Dieses Jahr staubten High On Fire den Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“ ab. Darüber, wer einen Grammy gewinnt, stimmen rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy ab. Dazu zählen Künstler, Songschreiber, Produzenten und Toningenieure. Mehr als 21.000 Aufnahmen wurden dieses Jahr zur Berücksichtigung eingereicht. Relevant für die kommenden Grammy Awards ist Musik, die zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 31. August 2019 erschienen ist.