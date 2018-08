Grindcore-Dokumentation: ‘Slave To The Grind’

Man ist ja durchaus schon einiges gewohnt aus dem (Gore-)Grind-Genre, doch diese Südafrikaner haben definitiv den besten (und längsten) Band-Namen aller Zeiten.

Jeder Grind-Freak kennt die Band Sublime Cadaveric Decomposition, im Untergrund fleuchen noch absurde Gruppen wie etwa Stercoraceous Copremesis Rhinorrhea, Epiploenterocele Pusliquid Wormchunk, oder Paracoccidioidomicosisproctitissarcomucosis. Doch es geht noch länger, abstruser und kaputter: Vaginal penetration of an amelus with a musty carrot Intestinal disgorgement of suppuration and acidic fluid Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum Grotesque Gonorrheic Chad Kroeger Cock Embludgeonment Of A Prepubescent Fat Female Redneck Salmonella Infection causes unpredictable painful regurgitant stomach contents of acid, bile and intestinal Worms https://www.youtube.com/watch?v=6FC2n-z8RWg Coagulated innars collapsing mold infected torsos in a grotto below the sewer feeding through umbilical cords extracted from stillborn fucks infected via sexual pathogen…