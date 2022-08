Guardians Of Asgaard: Wacken-Tipp für Amon Amarth-Fans

‘Guardians Of Asgaard’ kennen wir als einen der bekanntesten Songs von Amon Amarth. Jetzt teilt sich ein neuer Act beim Wacken Open Air den Namen mit dem 2008 auf TWILIGHT OF THE THUNDER GOD erschienen Titel.

Mysteriöser Auftritt

Empfehlung der Redaktion Amon Amarth: Die Hörprobe von THE GREAT HEATHEN ARMY Death Metal, Viking Metal Ihre weltweite Konzertreise wurde von der Pandemie gestoppt. Also spielten Amon Amarth ihr zwölftes Album THE GREAT HEATHEN ARMY ein. Die Festival-Veranstalter verloren kein Wort über den Line-up-Neuzugang. Amon Amarth wiesen allerdings darauf hin: „Wir haben gehört, dass eine von Amon Amarth inspirierte Band namens Guardians Of Asgaard am Donnerstag kurz in Wacken auftauchen wird, um ein paar eurer liebsten Amon Amarth-Hits zu spielen. Schleift eure Klingen und kommt zum Auftritt!“, verkündete die schwedische Death Metal-Band über die Sozialen Medien. Dazu gab es ein Bild mit dem Bandlogo in Amon Amarths Schriftart sowie fünf Silhouetten. Mehr Informationen teilte die Gruppe nicht. Im Wacken-Timetable sind die mysteriösen Guardians Of Asgaard außerdem nicht zu finden, Zeit und Ort des Auftritts sind unbekannt. Dennoch sollten Fans von Amon Amarth wohl Ausschau nach diesem Auftritt halten. Schließlich hatte die Band bereits im Titel-Interview der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe darauf hingewiesen…

