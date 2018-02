Guns N‘ Roses: „Die gefährlichste Band der Welt“ auf arte.tv

In Los Angeles begann 1985 die Geschichte einer Band, die zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten werden sollte: Guns N‘ Roses. Die Hard Rock-Band um Axl Rose und Slash veränderte die Rock-Geschichte mit ihrem kompromisslosen Sound. Tumulte, Eskapaden und Konzertabbrüche gehörten zur Tournee-Folklore.

Gastauftritt bei der "Not In A Lifetime"-Nordamerika-Tournee: Guns N' Roses machen Dave Grohl für einen Song zum Band-Mitglied. Diese Dokumentation von 2016 zeigt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus der Zeit der frühen Auftritte in den Clubs des Sunset Strip und spannt einen Bogen von den Anfängen bis zum Höhepunkt des weltweiten Ruhms und der Implosion der Band, die Axl Rose ab 1997 alleine weiterführte. Interviews mit den Band-Mitgliedern und viele Musikausschnitte ermöglichen einen Blick in die Welt, die Guns N' Roses groß gemacht hat.

Jon Brewer nimmt für die Gestaltung seines Films eine Äußerung von Slash auf, der die Band-Geschichte als „Märchen für Erwachsene“ bezeichnet hat. Der Film ist noch bis zum 09. Mai 2018 auf arte.tv. verfügbar.

