Guns N’ Roses: Duff McKagan froh ohne soziale Medien

Guns N’ Roses haben bereits etwas Material für ein neues Studioalbum. Dies bestätigte jüngst Gitarrist Slash in einem Interview in Japan.

Guns N’ Roses schwommen mit ihrer "Not In This Lifetime"-Tour auf einer riesigen Erfolgs- und Sympathiewelle. Logisch, dass anschließend die Fans auf neue Songs und ein neues Album hofften. Gitarrist Slash nährt diese Hoffnung nun in einem Interview im japanischen Fernsehen (siehe unten). Der Lockenkopf bestätigte: Die Gunners haben sich in der Tat bereits mit neuem Material befasst. So sprach der Musikkritiker Masa Ito Slash in der Sendung "Rock City" auf ein mögliches neues Werk an. Der Zylinderträger antwortete: "Axl Rose, Duff McKagan, ich selbst und Richard Fortus haben alle darüber gesprochen. Es gibt Material, und Dinge passieren bereits bezüglich…