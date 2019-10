Guns N‘ Roses: Fan lebenslang von Konzerten verbannt

Bei einem Iron Maiden-Konzert in Washington unterbracht Fronter Bruce Dickinson die Show, nachdem er gesehen hatte wie Sicherheitsleute auf einen Fan im Publikum einschlugen. Nun äußerte sich auch die Venue und die Polizei Tacomas zum Vorfall.

Update: Die Polizei von Tacoma und die Venue haben sich mittlerweile ebenfalls zu dem Vorfall geäußert. Die Marketingleiterin des Tacoma Dome erklärte gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtensender KIRO 7, dass sie auf dem Konzert mehrfach Beschwerden über eine übermäßig aggressive Person erhalten haben. Der Fan sei aggressiv geworden als der Sicherheitsdienst versuchte, ihn zu entfernen und griff einen der Sicherheitsbeauftragten an. Ähnlich schildert auch ein Polizeibeamter von Tacoma den Fall. Laut diesem befand sich ein 26-jähriger Mann an der Barriere auf dem Boden. Er war berauscht und belästigte die Menschen in seiner Umgebung. Konzertbesucher baten den Sicherheitsdienst, ihn herauszuholen. Nach Angaben der Polizei schlug der…