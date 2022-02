Guns N’ Roses: Geheimnis aus ‘November Rain’-Video gelüftet

Happy birthday, Axl Rose! Anlässlich des 60. Geburtstags des Guns N’ Roses-Sängers haben wir seine Aktivitäten der letzten zwölf Monate zusammengetragen.

Am heutigen 06. Februar 2022 feiert Axl Rose seinen 60. Geburtstag. Wir gratulieren herzlichst und fassen kurz zusammen, was sich in den letzten zwölf Monaten bei ihm getan hat. Februar 2021 Am 25.02.2021 gab es einen Cameo-Auftritt von Axl Rose in der Zeichentrickserie ‘Scooby-Doo And Guess Who?’ auf dem Sender Boomerang. "Als sich Fred, Velma, Daphne, Shaggy und Scooby einen Roadtrip auf der legendären Route 66 befinden, begegnen sie einer mysteriösen Bande schmutziger Typen, die die Mystery Machine stehlen", heißt es in der Episodenbeschreibung. "In der Wüste gestrandet, betreten sie ein verlassenes Restaurant ,um zu checken, ob es dort Wi-Fi…