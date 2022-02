Halestorm kündigen BACK FROM THE DEAD-Album an

Obwohl die letzte Halestorm-Platte nur schlappe vier Jahre zurückliegt, gilt für die Rock-Band der Anspruch, „von den Toten wiederaufzuerstehen“. Bereits im Herbst 2021 präsentierten Halestorm den Titel-Track zu BACK FROM THE DEAD – zu dem Zeitpunkt wurden erste Vorahnungen auf ein neues Album laut. Nun ist es offiziell: Am 06. Mai 2022 erscheint Nachfolger von VICIOUS (2018). Zeitgleich gibt’s eine weitere Single aus dem elf Titel umfassenden Werk auf die Ohren. ‘The Steeple’ kommt in klassischer Halestorm-Manier daher und reiht sich mühelos in die Band-Diskografie ein.

Produziert von Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Mastodon, Alice In Chains) und Scott Stevens (Shinedown, Daughtry), entwickelte sich die Entstehung von BACK FROM THE DEAD schnell zu einer Art Überlebensfrage für die Band. Sängerin Lzzy Hale erinnert sich: „Wir begannen mit dem Schreiben dieses Albums etwa drei Monate vor Beginn der Pandemie. Als wir dann nicht mehr auftreten und touren konnten, geriet ich in eine dunkle Lebensphase. Mein Leben geriet in eine Schieflage. Dieses Album erzählt, wie ich mich aus diesem Abgrund herausgearbeitet habe. Es ist eine Geschichte über mentale Gesundheit, extreme Ausschweifungen, Überlebenskampf, Erlösung, Wiederentdeckung und den Glauben an die Menschheit."

Die BACK FROM THE DEAD-Tracklist