Corey Taylor plant Cover- und Akustikalbum

Corey Taylor beim jährlichen "Rock for Recovery"-Benefiz-Konzert im Fonda Theatre von Los Angeles am 16. September 2017

Corey Taylor scheint nichts so sehr zu hassen wie Langeweile. So hat der umtriebige Musiker nicht nur mit seiner Haupt-Band ein neues Album am Start. Das nunmehr siebte Studioalbum von Slipknot soll laut dem Sänger Anfang Mai erscheinen (metal-hammer.de berichtete). Doch das reicht dem Sänger offenbar nicht. Denn Taylor hat just eine weitere Soloveröffentlichung angekündigt.

Hoher Output bei Corey Taylor

Im Interview in der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ hat Corey Taylor ausgeplaudert, dass noch in diesem Monat eine B-Seiten-Compilation von ihm auf den Markt kommen wird. Die offizielle Ankündigung steigt am 11. Februar, der VÖ-Termin ist der 25. Februar. „CMFT bringt eine B-Seiten-Platte raus, auf der all die Cover-Versionen sind, die wir gemacht haben, und ein paar akustische Versionen von ein paar Liedern, die auf CMFT sind. Die erste Single kommt am 11. Februar, und die Leute können sie herunterladen.

Es ist unser Cover von ‘On The Dark Side’ von John Caffery & The Beaver Brown Band, was eine der besten Rock-Melodien überhaupt ist. Wir lieben es, das live zu spielen. Die CMFT-B-Seiten werden am 25. Februar rauskommen. Wir sind wirklich begeistert davon.“ Laut dem 48-Jährigen sind darüber hinaus sowohl einige Konzerte mit seiner Soloband in Großbritannien sowie ein weiteres CMFT-Werk geplant. Auf Letzteres müssen die Fans jedoch noch ein wenig warten. Hierfür wird Corey Taylor erst Zeit haben, wenn der Zyklus des neuen Slipknot-Albums abgeschlossen ist.

