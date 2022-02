Neues Slipknot-Album: Titel und VÖ-Termin stehen fest

auch interessant

Corey Taylor hat in einem aktuellen Interview ein paar schöne Informationen über das neue Slipknot-Album ausgeplaudert. Im Gespräch mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk sagte der Sänger am 2. Februar, dass zum einen bereits der Tite der Platte feststeht, und zum anderen wann die Scheibe auf die Märkte dieser Welt losgelassen werden soll.

Bescherung im Mai

„Das Album befindet sich derzeit tatsächlich im Prozess des Mischens“, gab der Slipknot-Frontmann zu Protokoll. „Alles ist fertig, es wird also im Augenblick einfach gemischt, was irre Neuigkeiten sind. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch weitere drei Monate dauern. Das Artwork ist fertig. Uns ist gerade der Titel eingefallen. Ich werde ihn euch jetzt nicht verraten. Aber wir sind wirklich begeistert. Also werden wir hoffentlich in drei Monaten — na ja, in weniger als das — die Single veröffentlichen. Und dann in drei Monaten von jetzt an werden wir das Album rausbringen.“

Lasst uns das geschwind ausrechnen: Im Moment haben wir Anfang Februar, in drei Monaten ist es Anfang Mai. Das heißt: Anfang Mai — wenn wir Corey Taylor beim Wort nehmen — hauen Slipknot den Nachfolger ihres 2019er-Werks WE ARE NOT YOUR KIND raus. Zum Sound der Platte sagte der Musiker: „Es ist echt Mörder! Es ist dunkler als WE ARE NOT YOUR KIND, aber es gibt einen Haufen Melodien. Ich habe jedem erzählt, dass es wie eine härtere Version von VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) ist. Es hat so viele Texturen und Schichten. Das harte Zeug hat Biss, aber das melodische Zeug ist zum Reinbeißen. Es gibt so viele tolle Melodien und Hooklines. Ich freue mich echt darauf, wenn die Leute es hören.“

WE ARE NOT YOUR KIND JETZT BEI AMAZON HOLEN!