Nachdem er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatte, wurde Iced Earth-Chef Jon Schaffer nun auf Kaution freigelassen.

[Update vom 23.04.2021:] Jon Schaffer wurde dabei gesehen und gefilmt, wie er ein Gerichtsgebäude in Washington D.C. verlässt. In dem zugehörigen Video (siehe unten) empfängt ihn eine unbekannte Frau. Beide gehen dann weg, während sie die Fragen eines Journalisten ignorieren. Das lässt den Schluss zu, dass Schaffer auf Kaution freigelassen wurde. Der Iced Earth-Frontmann hatte zuletzt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen, in dessen Rahmen er tiefgreifend mit den Strafverfolgern kooperiert und seine Zeit im Gefängnis maßgeblich reduzieren können wird. Marc Victor, der Anwalt von Jon Schaffer, bat den Richter, seinem Klienten keine Reiseeinschränkungen aufzuerlegen, da dieser zwar in Indiana…