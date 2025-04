40 Jahre lang ist Butcher Babies-Frontfrau Heidi Shepherd bereits auf diesem Planeten, 25 davon hat sie mit ihrer Band verbracht. Um dieses doppelte Jubiläum gebührend zu feiern, blicken wir zurück auf Shepherds Leben und ihre Karriere.

Gründungszeit der Butcher Babies

Wer als 15-Jährige eine eigene Band gründet, hat Ehrgeiz und Disziplin. Neben ihrer Musik zeigte sich dies auch in Shepherds sportlicher Laufbahn. Als Leichtathletin reiste sie sogar bis nach Russland, um an den Junior Olympics teilzunehmen. Während dieser Zeit prägten sie viele verschiedene Bands. In einem Interview mit Wired In The Empire With Mike Z erzählte sie: „Ich stand zu diesem Zeitpunkt mehr auf Flyleaf oder Evanescence. Aber als ich dann das Geschrei hörte, mochte ich auch die männlichen Sänger. Ich bin mit Korn, Slipknot und Limp Bizkit aufgewachsen.“

Heidi Shepherd verdiente sich Respekt hart

Es war und ist für die Butcher Babies nicht leicht, als Metal-Band ernst genommen zu werden. Besonders in den ersten Jahren wurden sie oft auf das Geschlecht der zu dem Punkt noch zwei Sängerinnen reduziert. „Viele dieser Metal-Elitisten, wenn man sie so nennen will, sagen Dinge wie: ‚Schau dir die an. Sie gehört nicht in den Metal'“, erzählte Heidi Shepherd in einem Interview mit der Houston Press . „‚Sie ist nicht mit Metal aufgewachsen, kann also auf keinen Fall Metal mögen, so, wie sie aussieht.‘ Ich weiß nicht, wie Frauen im Metal aussehen sollen, aber ich glaube, das ist mir auch einfach egal.“

Shepherds Gesicht kennt man nicht nur von der Bühne, sondern auch vom Fernsehen. Als Schauspielerin machte sie sich bei Serien wie ‘CSI: NY’ einen Namen und stellte die Vielseitigkeit ihrer Persönlichkeit unter Beweis.

Zum 40. Geburtstag wünscht METAL HAMMER alles Gute!

