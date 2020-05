Helloween: Ein echter Hingucker

Die Aufnahmen für das neue Album von Helloween in der "Pumpkins United"-Besetzung befinden sich augenscheinlich auf der Zielgeraden.

Helloween werkeln gerade eifrigst an einem neuen Album. Nachdem die Hamburger auf der "Pumpkins United"-Tour ein neues Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben, befinden sich die Heavy-Metaller nun mit den drei Sängern Andi Deris, Michael Kiske sowie Kai Hansen (der überdies Gitarre spielt) im Studio. Jüngst hat die Band ein Video-Update aus Andi Deris’ Mi Sueño Studio auf Teneriffa gepostet (siehe unten). Darin sieht man unter anderem wie Andi Deris am Aufnahmemikrofon performt, Schlagzeuger Dani Löble trommelt, und Michael Kiske auf der Akustikgitarre zupft. Von dem kurzen Clip ausgehend, scheint die Stimmung im Helloween-Lager äußerst gelöst, produktiv und freundschaftlich zu sein. Deris und…