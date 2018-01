Horrorfilm ‘Slender Man’: Erster Trailer online

Schlank, hochgewachsen und gesichtslos – der „Slender Man“ ist die wohl grauenhafteste Horrorgestalt der jüngsten Vergangenheit. Das anzugtragende, mit Tentakeln ausgestattete Wesen entführt Kinder und stiftet sie zu bestialischen Taten an.

Aus einem Internet-Fotowettbewerb für paranormale Figuren hervorgegangen, kommt ‘Slender Man’ die furchteinflößende Horrorikone aus dem Netz, nun ins Kino und verbreitet dort Angst und Schrecken.

In einer Kleinstadt in Massachusetts vollziehen vier High School Mädchen ein Ritual, um die Legende des Slender Man zu entlarven. Als eines der Mädchen unter mysteriösen Umständen verschwindet, befürchten die anderen, dass sie zu seinem nächsten Opfer werden…

Neben Sylvain White (‘Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast’, ‘Stomp The Yard’) als Regisseur treten Julia Goldani Telles (‘The Affair’, ‘New In Paradise’), Joey King (‘Conjuring – Die Heimsuchung’), Jaz Sinclair (‘When The Bough Breaks’), Annalise Basso (‘Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück’) und Javier Botet (‘Die Mumie’, ‘Es’) in dem von Genre-Kennern mit Spannung erwarteten Projekt ‘Slender Man’ auf.

Seht hier den ersten Trailer von ‘Slender Man’:

Deutscher Kinostart: 17. Mai 2018