Ian Gillan zollt seiner verstorbenen Frau Tribut

Gestern (Mittwoch, 4. Januar) schrieb Gillan auf seiner offiziellen Website: „Ich ziehe den Pfeil aus meinem Auge, während ich versuche, dem Licht zu folgen und wieder auf die Beine zu kommen. Ich mühe mich ab, mit einer fehlenden Hälfte von mir zu gehen.“ Ian und Bron heirateten 1984 und haben eine Tochter, Grace Gillan.„Meine geliebte Frau Bron ist am Samstag, den 19. November 2022, im Krankenhaus von Exeter (England) an Herzversagen gestorben.“

Der 77-Jährige weiter: „Es hat einige Wochen gedauert, bis ich die Worte gefunden habe, um ihr öffentlich die letzte Ehre zu erweisen. Öffentlich, weil unser gemeinsames Leben (40 wunderbare, glückliche Jahre) hauptsächlich privat war. Aber ich glaube nicht, dass es ihr etwas ausmachen würde, wenn ich laut sage: ‚Ich liebe dich, meine süße Bron, wir sind für immer miteinander verbunden. Der Schmerz des Verlusts wird durch deine ständige Anwesenheit gemildert. Ich danke dir für deine Liebe und Führung.‘ Und dass sie witzig, schön, intelligent und eine große Stütze für mich und unsere Tochter Grace in unserer Arbeit war; ich war oft für lange Tourneen und Aufnahme-Sessions unterwegs. Bron hielt die Stellung und schuf einen wunderbaren, glücklichen Ort für mich und Grace, zu dem wir nach Hause kamen.“

Gillan fokussiert auf anstehende Tour

„Zuerst ein Urlaub in der Karibik, bevor wir mit Deep Purple am 10. Februar 2023 in Pennsylvania starten. Wir werden viel herumkommen und ich hoffe, dass ich so viele lächelnde Gesichter wie möglich von euch auf der Straße oder in einer Bar sehen werde.“ Gillan sagte zuvor, dass einer seiner Lieblings-Songs seiner Karriere ‘Don’t Hold Me Back’ ist, der auf seinem 1991er-Soloalbum TOOLBOX erschien. „Es geht um meine Frau und ihre Herzoperation“, erklärte Gillan. „Sie lag damals im Krankenhaus. Es ist ein reines Liebeslied, und das hätte ich auf einer Deep Purple-Platte zu jener Zeit nicht machen können. Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, meine persönliche Leidenschaft so sehr in einen Deep Purple-Song zu pressen.“

Ian kam 1969 zu Deep Purple und hatte seinen ersten Auftritt mit der Band auf CONCERTO FOR GROUP AND ORCHESTRA. In den späten Siebzigern leitete Gillan seine eigene Band, bevor er 1984 für PERFECT STRANGERS wieder zu Deep Purple stieß. Ab 1989 tourte er als Garth Rockett And The Moonshiners, bevor er weitere Soloalben veröffentlichte, darunter NAKED THUNDER (1990), DREAMCATCHER (1998) und GILLAN’S INN (2006). Gillan ist Autor, Song_Schreiber und Philosoph mit einem bösen Sinn für Humor. Die Opernlegende Luciano Pavarotti sagte, Gillan sei ein Genie, und David Gilmour von Pink Floyd erklärte, solange Gillan singe, sei Rock’n’Roll nicht tot.

