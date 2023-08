Iced Earth: Urteilsdatum für Jon Schaffer festgelegt

Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images. All rights reserved.

auch interessant

Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer hat im Lauf seines Prozesses nun den 20. Februar 2024 als Urteilsdatum zugewiesen bekommen. Schaffer war am 6. Januar 2021 an der Stürmung des US-amerikanischen Kapitol in Washington beteiligt und wird deswegen angeklagt. Dokumente dazu können bei Court Listener gefunden werden.

Die Verkündung

Empfehlung der Redaktion Jon Schaffer unter den Demonstranten im Kapitol Heavy Metal Nachdem er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatte, wurde Iced Earth-Chef Jon Schaffer nun auf Kaution freigelassen. Richter Amit Priyavadan Mehta verkündete am Freitag Folgendes: „Das Gericht verweist den Angeklagten Schaffer hiermit an das U.S. Bewährungsamt für die Erstellung eines Untersuchungsberichtes vor der Verkündung des Urteils.“

Weiter heißt es in dem Statement: „Der endgültige Untersuchungsbericht ist am oder vor dem 6. Februar 2024 abzugeben. Die Vorträge zur Strafzumessung der Parteien sind am oder vor dem 13. Februar 2024 abzugeben. Etwaige Erwiderungen sind am oder vor dem 16. Februar 2024 fällig und sind auf fünf Seiten begrenzt.“

Letztlich heißt es in der Verkündung: „Die Verurteilung Jon Ryan Schaffers wird hiermit für den 20. Februar 2024 um 14:00 Uhr im Gerichtssaal 10 vor Richter Amit P. Mehta festgesetzt. Unterzeichnet von Richter Amit P. Mehta am 11. August 2023.“

Was passiert ist

Empfehlung der Redaktion Jon Schaffer weiter als Spitzel tätig Heavy Metal Jon Schaffer (Iced Earth) gibt sich weiter betont kooperativ im Rahmen seiner Freilassung vor Beginn des Gerichtsprozesses gegen ihn. Schaffer ist Mitglied in der extrem rechten Organisation Oath Keepers und war am 6. Januar 2021 in Washington um bei der „Stop The Steal“-Demonstration mitzumachen. Die Teilnehmer der Demo waren nach Anstachelungen Donald Trumps davon überzeugt, dass Joe Biden die Wahl unrechtmäßig gewonnen hatte und gingen deswegen auf die Straße.

Die Situation eskalierte endgültig, als sich einige Teilnehmer der Demonstration gewaltsam Zutritt zum Kapitol verschafften, darunter auch Jon Schaffer. Dieser bekannte sich in zwei aus sechs Anklagepunkten schuldig: der Störung einer offiziellen Sitzung des Kongresses und des Eindringens in den eingeschränkten Kapitol-Bereich mit einer gefährlichen Waffe. Schaffer hatte bei der Stürmung Bear-Spray, ein starkes Reizgas, dabei.

Identifizierung und Verhaftung

Empfehlung der Redaktion Jon Schaffer versteckt sich vor Gerichtszustellern Heavy Metal Um seine Anklage und ein weiteres Vorgehen gegen ihn hinauszuzögern, versteckt sich Jon Schaffer aktuell vor den Gerichtszustellern. Identifiziert wurde der Gitarrist auf mehreren Videos und Bildern, die während der Stürmung von Protestierenden und Überwachungskameras gemacht wurden. Der Musiker arbeitete währen seiner Inhaftierung mit der Staatsanwaltschaft zusammen und wurde auf Bewährung entlassen. Danach entzog er sich lange den Gerichtszustellern, die ihm seine Anklage aushändigen sollten.

Der damalige Iced Earth-Sänger Stu Block und Bassist Luke Appleton verließen nach der Verhaftung ihres Kollegen die Band.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.