Immortal: Allein in der Kälte

Das komplette Interview mit Demonaz von Immortal findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2023

METAL HAMMER: Ist der angriffslustige Albumtitel WAR AGAINST ALL dem Umstand geschuldet, dass die Band zurückstecken musste, quasi eine Art musikalischer Rundumschlag?

Demonaz: Eigentlich nicht. Als ich die Band gründete, wollte ich keine Texte über Politik oder Religion schreiben. Ich wollte ein eigenes Universum kreieren. Genau das taten Immortal mit Blashyrkh. Ich bin mit Bands wie Slayer, Possessed oder Celtic Frost aufgewachsen. Sie alle hatten ihre eigene Identität. Und ich wollte, dass meine Musik in Kombination mit den Lyrics ebenfalls über eine gewisse Ausdrucksfähigkeit verfügt.

MH: Also ist Blashyrkh mehr ein emotionaler Rückzugsort für dich?

D: Es ist eine fiktive Welt, ein Königreich, das von Schnee, Dunkelheit und einer brutalen Natur geprägt ist. Dieser Ort wird nicht von der modernen Gesellschaft oder den Ereignissen beeinflusst, die sich in der Realität zutragen. Blashyrkh ist ein eigenes Universum, in dem alles passieren kann. WAR AGAINST ALL wurde schlicht der Titel, weil ich der Meinung war, dass er am besten passt.

Hilfe im Studio

MH: Negativ dürften einige die Tatsache empfinden, dass Horgh (Schlagzeug, 1996-2003; 2006-2020) kein Teil der Band mehr ist. Damit besteht Immortal nur noch aus deiner Person. Für die Drums auf WAR AGAINST ALL hast du stattdessen auf einen Studiomusiker, Kevin Kvåle, zurückgegriffen.

MH: Negativ dürften einige die Tatsache empfinden, dass Horgh (Schlagzeug, 1996-2003; 2006-2020) kein Teil der Band mehr ist. Damit besteht Immortal nur noch aus deiner Person. Für die Drums auf WAR AGAINST ALL hast du stattdessen auf einen Studiomusiker, Kevin Kvåle, zurückgegriffen.

D: Das war kein neues Prozedere für Immortal. Auf NORTHERN CHAOS GODS haben wir bereits mit Peter Tägtgren als Session-Bassist gearbeitet. Ice Dale (Enslaved, Produzent und Bass auf WAR AGAINST ALL – Anm.d.A.) erzählte mir von Kevin. Also habe ich ihn kontaktiert, und er wollte unbedingt Schlagzeug auf dem Album spielen. Ich habe ihm daraufhin ein paar Demos geschickt, auf die er trommeln sollte. Anschließend trafen wir uns und sprachen über die einzelnen Songs.

Er hat sofort verstanden, welche Energie ich mir für WAR AGAINST ALL vorstellte. Aber im Grunde genommen waren die Umstände nicht anders als bei NORTHERN CHAOS GODS, denn ich habe ebenso für WAR AGAINST ALL die gesamte Musik sowie auch alle Lyrics geschrieben.

Welche Immortal-Traditionen Demonaz weiterführt, wie er die Band-Identität bewahrt und wie die klassische Band-Energie verloren gegangen ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2023

