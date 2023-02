In Flames: FOREGONE feiert gigantische Charterfolge

In Flames konnten in ihrer Karriere eine Menge Erfolge feiern. Von einstigen Vorreitern des Melodic Death Metal haben sich die Schweden zu einer gestandenen Modern Metal-Band gemausert. Geschadet hat das ihrem Ansehen nicht, und mit ihrem aktuellen Album können In Flames wieder eine überwältigende Resonanz einfahren.

In Flames: Platz eins – gleich mehrmals!

In ihrem Heimatland Schweden konnten sich In Flames an der Spitze der Charts platzieren – mit FOREGONE zogen sie knapp an der Konkurrenz vorbei und belegten den ersten Platz. Das ist jedoch kein Einzelfall, denn auch in anderen europäischen Ländern konnte die Band ähnliche Erfolge einfahren. In Deutschland, Österreich, der Schweiz landete sie ebenfalls auf dem obersten Chart-Rang.

In Flames selbst zeigen sich beeindruckt von der umfangreichen Unterstützung, die ihnen ihre Fans entgegenbringen. Sie erklärten: „Wir möchten allen Jesterheads weltweit für die anhaltende Unterstützung danken, insbesondere bei unserem neuen Album FOREGONE! Wir können es kaum erwarten, diese Songs weltweit live zu bringen! Bis bald…“

In unserer Februarausgabe haben In Flames mit FOREGONE ebenfalls hervorragend abgeschnitten, unsere Review dazu lest ihr hier. Die entsprechende Ausgabe lässt sich in unserem Online-Shop bestellen.

