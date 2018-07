Tanner Wayne sitzt bei den kommenden In Flames-Konzerten am Schlagzeug

Die schwedischen Metaller In Flames haben für die aktuellen Shows einen neuen Mann am Schlagzeug. Das ließ ein Instagram-Post des Gitarristen Niclas Engelin zu einem Konzert der Band in Tschechien erkennen und verwunderte sogleich einige Fans.

Statt Joe Rikard, der erst 2016 zu In Flames dazustieß und am letzten Bandalbum BATTLES beteiligt war, wirbelte nämlich Tanner Wayne mit den Drumsticks. Der amerikanische Musiker ist vor allem für seine Arbeit mit Underminded, Scary Kids Scaring Kids und Chiodos bekannt.



Ob Wayne nur für die Sommerkonzerte diesen Jahres als Schlagzeuger dabei sein wird, oder ob er als festes Mitglied in die Band aufgenommen wird und am kommenden Album mitarbeitet, ist noch nicht bekannt.