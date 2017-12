In Flames planen eigenes Zwei-Tages-Festival auf schwedischer Burg

Foto: In Flames. All rights reserved.

Da es noch lange nicht genug Festivals in Europa gibt, planen In Flames ebenfalls eines: Ende Juli 2018 soll das Borgholm Brinner („Borgholm brennt“) erstmals steigen. Die Schweden planen ein zweitägiges Event mit mehreren Livebands.

Dabei wollen In Flames an beiden Tagen je ein exklusives Headlinerset spielen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 29. Januar 2018 unter diesem Link, wo ihr euch auch für den Newsletter anmelden könnt.

Das Besondere daran ist die Location: Auf der schwedischen Ostseeinsel Öland befindet sich die Ruine des Schlosses Borgholm. Erbaut im 13. Jahrhundert und bis auf die Mauern abgebrannt im 19. Jahrhundert gehört es immer noch zu den größten sehenswürdigkeiten Schwedens.

Nach Böhse Onkelz mit dem Matapaloz und Hämatom mit ihrem Dämonentanz Festival wollen nun also auch In Flames ganz autark von großen Festivals ihr eigenes Ding durchziehen. Wir sind gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden.