Iron Maiden-Basser Steve Harris wird 66 Jahre alt

Iron Maiden-Urgestein und langjähriges Mitglied des Clubs der New Wave Of British Heavy Metal-Galionsfiguren Steve Harris feiert heute seinen 66. Geburtstag. An dieser Stelle wünschen wir natürlich nur das Beste und blicken auf nunmehr 47 ruhmreiche Jahre im Metal-Olymp zurück.

Empfehlung der Redaktion Bruce Dickinson erklärt, warum Iron Maiden ‘Doctor Doctor’ als Live-Opener verwenden Heavy Metal ‘Doctor Doctor’ von UFO leitet seit geraumer Zeit die Iron Maiden-Bühnen-Shows ein. Bruce Dickinson verrät, wieso das auch so bleiben wird. Ja, so lange liegt die Gründung von Iron Maiden bereits zurück, was wir Steve Harris verdanken dürfen. Der damals knapp 20-jährige (Hard) Rock-Enthusiast, der ursprünglich eine Karriere als Fußballspieler anvisierte, brachte sich das Bassspielen damals selbst bei, stieg allerdings nicht sofort ein ins Musikerdasein. Harris war als Bauzeichner in London tätig, bevor er sich zu dem Schritt entschloss, seinem ersten Band-Projekt beizuwohnen. Nach Bad Influence beziehungsweise Gypsy’s Kiss und Smiler sollten Iron Maiden entstehen. Heute zählen die Eisernen Jungfrauen zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Gruppen, die innerhalb der Heavy Metal-Historie existieren.

Leistungsvermögen

Steve Harris stemmt die Position des einzig wahren Originalmitglieds von Iron Maiden inzwischen seit 13 Kömm- und Gehlingen. Mit Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain und Janick Gers scheint die Formation doch solide zu haften, wie eine Reihe großartiger gemeinsamer Veröffentlichungen beweist.

Empfehlung der Redaktion Adrian Smith (Iron Maiden): Seit über 40 Jahren im Geschäft Heavy Metal Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith reiht sich neben den Band-Kollegen Dave Murray, Janick Gers und Steve Harris am heutigen Tage dem Club der 65 bei. Nur um ein paar wenige der Werke zu nennen, an denen Steve Harris am Bass, am Keyboard, als Backing-Sänger und/oder als Songwriter beteiligt war: KILLERS (1981), THE NUMBER OF THE BEAST (1982), POWERSLAVE (1984), SOMEWHERE IN TIME (1986), THE X FACTOR (1995), A MATTER OF LIFE AND DEATH (2006), THE BOOK OF SOULS (2015), und jüngst SENJUTSU (2021).

Wir hoffen auf zahlreiche weitere Meisterwerke aus der Feder von Steve Harris. Die können wir guten Gewissens vermutlich auch erwarten. Bis dato: Happy birthday und cheers!