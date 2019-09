Iron Maiden bringen vier neue Eddie-Action-Figuren raus

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

Metal-Gruppen müssen Merchandise veröffentlichen. Neben Konzerten spielt das heutzutage die meiste Kohle in die Bandkasse. Logisch, dass das überlebensgroßen Formationen wie Kiss, Metallica und AC/DC richtig gut funktioniert. Iron Maiden mischen dabei bekanntlich ebenfalls ziemlich erfolgreich mit – und legen nun ein paar schicke Action-Figuren vor. Es handelt sich um vier Eddie-Manschgerle (Fotos siehe unten), die Bruce Dickinson und Co. in Kooperation mit der Firma FigBiz und dem Online-Shop Incendium veröffentlichen.

Die Iron Maiden-Figuren sind jeweils 5 Zoll beziehungsweise 12,7 Zentimeter groß. Bei einem Männchen handelt es sich um einen Trooper-Eddie in ikonischer britischer Kavallerie-Uniform, der mit Flagge, Schwert, abnehmbaren Rucksack und Standfuß kommt. Dem vom KILLERS-Album inspirierten Eddie liegt eine kleine Axt bei. Für den Doomsday-Eddie mit seinem Maschinengewehr lieferte der Hit ‘2 Minutes To Midnight’ die Vorlage. Und der Cyborg-Eddie mit seinen zwei Laser-Pistolen und dem Schienengewehr als Beilage ist logischerweise direkt aus dem SOMEWHERE IN TIME-Artwork heraus gesprungen.

Sammlerstücke

Die Dinger kosten jeweils 29,95 US-Dollar (27,17 Euro), ihr könnt sie im Incendium-Online-Shop kaufen.

FigBiz/Incendium FigBiz/Incendium FigBiz/Incendium FigBiz/Incendium

