Iron Maiden: Bruce Dickinson startet „World Of Warplanes“-Serie

Nicko McBrain hat einen fünfminütigen Videoclip erstellt, in dem er ganz locker sein neues Schlagzeug ausführlich zeigt. Viel Spaß beim Ansehen!

Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain hat kürzlich seinen eigenen Drumstore eröffnet: in Manchester verkauft unter anderem Zubehör von Paiste und beherbergt die landesweit größte Auswahl von Sonor-Produkten. Zuvor hieß das Geschäft Manchester Drum Centre, jenes wurde von 1983 bis 2017 von Rob Pearson geführt. Nach dessen Ruhestand übernahmen McBrain und Craig Buckley am 25. Januar 2018 den Laden und benannten ihn in Nicko McBrain's Drum One um. Sichtlich stolz präsentierte Nicko McBrain gestern zu seinem 66. Geburtstag sein 2018er-Drumkit in einem unterhaltsamen, fünfminütigen Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=zDgQHVHSFME