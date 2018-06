Bruce Dickinson im Sat.1 Frühstücksfernsehen

Die britischen Kult-Heavy-Metaller sind wieder auf Rekordjagd: Nicht mehr lange, und sämtliche Deutschlandkonzerte sind ausverkauft.

Nach dem phänomenalen Erfolg der "The Book Of Souls"-Tour von 2016/2017 zur Unterstützung ihres 16. Studioalbums THE BOOK OF SOULS stehen Iron Maiden auch 2018 vor einem Sensationserfolg. Über 80.000 Tickets verkauft Allein für die vier Konzerte in Deutschland der "Legacy Of The Beast European Tour" sind bereits über 80.000 Tickets verkauft. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage ist das Open Air Messe-Gelände in Freiburg bereits im Vorfeld restlos ausverkauft. Für die Headlinershows in Hannover und Berlin sind nur noch wenige Karten verfügbar. Jetzt heißt es schnell sein und die letzte Chance auf ein Ticket nutzen. Der vollständige Tourneeplan für Europa steht…