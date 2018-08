Iron Maiden: Ein Dank an die Fans

Foto: Screenshot via YouTube, Iron Maiden. All rights reserved.

Die „Legacy Of The Beast Tour“ der Metallegenden Iron Maiden ist beendet. Den Besuch ihrer Fans wissen die Musiker zu schätzen und entschlossen sich deswegen dazu, den Hörern in einer kurzen Videobotschaft ihren Dank auszusprechen.

Das Konzept der „Legacy Of The Beast Tour" wurde vom gleichnamigen Mobile Game und Comic-Heft von Iron Maiden inspiriert, und das Bühnenbild zeigte eine Reihe verschiedener, jedoch ineinandergreifender „Welten". Die Setlist hielt dazu eine große Auswahl an Band-Material der achtziger Jahre bereit, die der Vielfalt wegen mit Songs späterer Alben gemischt wurde.

Seht hier den kurzen Clip zur Danksagung der Band: