Iron Maiden feiern 30 Mio. verkaufte Trooper-Pints

Foto: (c) JOHN McMURTRIE. All rights reserved.

Iron Maiden haben mit ihren Trooper-Bieren bekanntlich ihre eigene Gerstensaft-Produktreihe. Und die Hopfenkaltschalen der britischen Heavy-Metaller verkaufen sich so gut, dass die Band und die Robinsons Brauerei nun einen wirtschaftlichen Meilenstein zu begießen haben (siehe auch das zugehörige Video unten). So wurden seit der Markteinführung im Jahr 2013 bislang 30 Millionen Pints der Trooper-Biere abgesetzt. Gratulation!

Hopfige Vielfalt

Das reguläre Trooper-Bier ist klassisches britisches Ale. Daneben sind unter anderem mit „Trooper Fear Of The Dark“ noch ein Stout sowie mit „Trooper IPA“ noch ein India Pale Ale zu haben. Die Iron Maiden-Biere werden in mehr als 60 Länder auf der Welt exportiert und haben schon einige Auszeichnungen unter anderem bei den British Bottlers‘ Institute Awards, den World Beer Awards, den Global Beer Masters sowie der International Beer Challenge gewonnen.

Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson merkt zum Grund der Feierlichkeiten an: „Ich könnte nicht stolzer darauf sein, dass wir mit Robsinsons den 30-Millionen-Pints-Meilenstein erreicht haben. Wir haben eine Familie von herausragenden Trooper-Bieren entwickelt, die unsere Fans und Biertrinker auf der ganzen Welt genießen. Das sagt eine Menge über die Qualität, die Originalität, die Herkunft und den einzigartigen Charakter aus, den jedes Trooper-Bier aufweist. Die Tatsache, dass andere führende internationale Brauereien ebenfalls mit uns eine Partnerschaft eingehen wollen, um lokale Trooper-Varianten zu kreieren, zeugt darüber hinaus davon, was wir und Robinsons erschaffen haben. Möge es noch lange so weitergehen. Auf die nächsten 30 Millionen Pints!“

