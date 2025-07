Iron Maiden in Bremen: Zeiten, Setlist, Tickets, Wetter und Co.

Am Dienstag, 15.07.2025 treten Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Tournee auf der Bürgerweide in Bremen auf. Es ist das zwiete von fünf Deutschland-Konzerten; zuvor spielten sie eine Show in Gelsenkirchen. Nach Bremen geht es für iron Maiden und ihre Fans weiter nach Frankfurt, Stuttgart und Berlin. Hier findet ihr alle Informationen zur Show in Bremen.

Zeiten & Support-Bands

Einlass beginnt um 17 Uhr. Gegen 19:30 Uhr beginnt die Support-Band Avatar. Iron Maiden stehen vorausichtlich gegen 20:50 Uhr auf der Bühne. Das Ende des Konzerts wird gegen 22:50 Uhr erwartet.

Tickets

Anfahrt

Die Show von Iron Maiden in Bremen ist noch nicht ausverkauft; ein Stehplatz-Ticket kostet rund 108 Euro.

Die Adresse der Bürgerweide: Theodor-Heuss-Allee, 28215 Bremen.

Parken

Es befinden Parkmöglichkeiten auf der Bürgerweide und im Messeparkhaus/Hollerallee. Auch am Fernbusterminal (Beim Handelsmuseum 4) oder am alten Postamt (An der Weide 50a) kann geparkt werden; von dort aus ist die Location zu Fuß erreichbar. Es empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit den Straßenbahn-Linien 6 und 8 bis zur Haltestelle Hauptbahnhof-Nord/Messe. Es fahren auch die Bus-Linien 24, 26 und 27 bis zur Location. Von der Haltestelle Hauptbahnhof-Nord/Messe sind es wenige Gehminuten bis zur Bürgerweide.

Wetter

Setlist Iron Maiden

Am 15. Juli 2025 ist in Bremen mit Höchsttemperaturen von 24 Grad zu rechnen. Zur Show von Iron Maiden liegen die Temperaturen voraussichtlich zwischen 19 und 23 Grad. Es soll meist bewölkt sein, die Sonne soll sich vereinzelt blicken lassen.

Setlist vom Konzert in Zürich, Hallenstadion, 09.07.2025

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Zugabe:

Churchill’s Speech

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

(Quelle: setlist.fm)

—

