Iron Maiden kündigen „The Future Past Tour“ an

Iron Maiden haben neue Tourpläne geschmiedet und stellen diese nun vor. Nach ihrer umjubelten „Legacy Of The Beast“-Konzertreise sollen bei der 2023 stattfindenden „The Future Past Tour“ bislang unaufgeführte Songs des jüngsten Studioalbums SENJUTSU, Lieder des 1986er-Werkes SOMEWHERE IN TIME sowie andere Klassiker auf dem Programm stehen. Termine in Deutschland haben Bruce Dickinson und Co. noch nicht bekannt gegeben, aber einige Shows in Großbritannien und anderen europäischen Ländern (siehe unten).

Epische Kombination

Iron Maiden-Bassist Steve Harris kommentiert: „Im Anschluss an die Veröffentlichung unserer jüngsten Platte SENJUTSU haben wir unsere aktuelle ‚Legacy Of The Beast‘-Tour ein wenig aktualisiert, indem wir das Konzert mit den ersten drei Songs davon eröffnet haben — inklusive des japanischen Palastes als Bühnenbild. Da dies für eine Tournee zum Album SENJUTSU nicht so viel Sinn macht, haben wir über andere Optionen nachgedacht und entschieden, zu SOMEWHERE IN TIME zurückzukehren. Denn das wurde in den verschiedenen retrospektiven History-Tourneen über die Jahre nicht abgebildet.

Sie basierten auf unseren Konzertvideos der Achtziger Jahre. Leider haben wir diese Tour nicht mitgefilmt — der Manager hat Schuld! Über die Jahre hatten wir viele Anfragen von Fans für viele Lieder darauf. Daher werden wir sie nun spielen — sowie ein paar andere, von denen wir wissen, dass ihr sie mögt.“ Außerdem ergänzt Iron Maiden-Manager Rod Smallwood: „Die Kombination dieser zwei Alben finden wir sehr aufregend. Wir wissen, dass die Fans diese epischen Lieder von SENJUTSU zum ersten Mal live hören wollen. Und wir glauben, durch die Kombination mit einem ikonischen Album wie SOMEWHERE IN TIME wird es eine weitere besondere Tournee für alte und neue Fans werden.“



Iron Maiden „The Future Past Tour“ 2023

13.06. POL-Krakau, Tauron Arena

19.06. CH-Zürich, Hallenstadion

24.06. IRL-Dublin, 3 Arena

26.06. UK-Glasgow, OVO Hydro

28.06. UK-Leeds, First Direct Arena

30.06. UK-Manchester, AO Arena

03.07. UK-Nottingham, Motorpoint Arena

04.07. UK-Birmingham, Utilita Arena

07.07. UK-London, O2 Arena

11.07. NLD-Amsterdam, Ziggo Dome

13.07. BEL-Antwerpen, Sportpaleis

15.07. ITA-Mailand, The Return Of The Gods Festival

—

