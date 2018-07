Iron Maiden: Millioneneinahmen und zukunftsweisende Investitionen

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

Der Boxscore des Billboard Magazin ist eine regelmäßig aktualisierte Auflistung der Ticket-Einnahmen von Bands und Musikern, die sich derzeit auf Tour befinden. Iron Maiden haben zwar die momentane Top Ten knapp verpasst, konnten aber dennoch ordentliche Summen verbuchen (Billboard Boxscore).

Weiterlesen Galerie: Iron Maiden am 30.06.2018 in Freiburg, Messe Seht hier die besten Bilder vom Iron Maiden-Konzert mit Killswitch Engage und The Raven Age in Freiburg. Die Zahlen und Fakten wurden auf der aktuellen Europa-Tour gesammelt. Die Konzerte in Stockholm, Prag und Helsinki knackten die Zwei-Millionen-Dollar-Grenze, aber auch Hannover, Berlin und Kopenhagen warfen gutes Geld ab:

Stockholm, Schweden, Tele2 Arena: Besucher/Kapazität: 37.221/37.221, Bruttoeinnahmen: $2.926.064

Besucher/Kapazität: 37.221/37.221, Bruttoeinnahmen: $2.926.064 Prag, Tschechische Republik, Letnany Airport: Besucher/Kapazität: 29.763/30.000, Bruttoeinnahmen: $2.314.576

Besucher/Kapazität: 29.763/30.000, Bruttoeinnahmen: $2.314.576 Helsinki, Finnland, Hartwall Areena: Besucher/Kapazität: 20.344/20.344, Bruttoeinnahmen: $2.072.080

Besucher/Kapazität: 20.344/20.344, Bruttoeinnahmen: $2.072.080 Hannover, Expo Plaza: Besucher/Kapazität: 21.900 / 21.900, Bruttoeinnahmen: $1.678.755

Besucher/Kapazität: 21.900 / 21.900, Bruttoeinnahmen: $1.678.755 Berlin, Waldbühne: Besucher/Kapazität: 15.757 / 17.000, Bruttoeinnahmen: $1.408.961

Besucher/Kapazität: 15.757 / 17.000, Bruttoeinnahmen: $1.408.961 Kopenhagen, Dänemark, Royal Arena: Besucher/Kapazität: 15.184 / 15.184, Bruttoeinnahmen: $1.394.397

Natürlich muss man noch sämtliche Unkosten etc.pp. miteinberechnen, aber es bleibt dennoch ordentlich was übrig. Und was macht man mit so viel Geld? Die einen kaufen Häuser und Autos, die anderen investieren in nützliche, umweltfreundliche Projekte: Siehe Bruce Dickinson, der in einem Interview mit Edison nicht nur seine Luftschiffpläne erläuterte.

Weiterlesen Iron Maiden: „World Of Warplanes“-Serie mit Bruce Dickinson Von ihm lässt man sich gerne in Geschichte unterrichten: Bruce Dickinson stellt in einer Videoserie historische Jagdbomber vor. Neben den üblichen Fragen zu seiner eigenen Karriere als Musiker und Pilot kam die Sprache auf das Projekt mit dem Hybridluftschiff Airlander, welches komplett klimaneutral und mit Biotreibstoff enorme Lasten transportieren kann.

Gemüse aus Kenia

Laut Dickinson würde der Airlander in etwa anderthalb Jahren startklar sein und könne dann zum Beispiel frisches Gemüse aus Kenia nach Europa transportieren – ohne Zwischenstopp, da es nur wenig Energie zur Fortbewegung benötige.

Außerdem könne der Airlander überall landen, sei also nicht auf Flugplätze angewiesen. Weiterhin gäbe es noch mehr Einsatzbereiche, etwa in der Luftüberwachung oder für Rettungsmissionen.

Essbare Drohne

Zudem hat Dickinson noch ein weiteres Projekt laufen: Das britische Start-up Windhorse Aerospace entwickelt eine Drohne, die zum Beispiel nach Erdbeben in Krisengebiete gesteuert werden kann, um Nahrungsmittel oder Hilfsgüter einzufliegen.

Weiterlesen Iron Maiden: Bruce Dickinsons Videodoku aus der ‘Hallowed’-Brauerei Bald kommt das neue 'Hallowed’-Bier von Iron Maiden in den Verkauf. Bruce Dickinson filmte seinen Rundgang durch die Brauerei. Diese „Pouncer“ genannten Fluggeräte werden aus 3.000 Metern Höhe abgeworfen und per GPS an ihr Ziel gesteuert. Die Winzlinge mit drei Metern Spannweite sind jedoch komplett mit Nahrungsmitteln für rund 50 Menschen vollgepackt.

Bei der Landung gehen sie zwar kaputt, aber das sei egal, denn die Hülle wird aus essbarem Pflanzenmaterial hergestellt, der Rahmen aus Holz. Momentan befindet sich die „Pouncer“ in der Testphase.